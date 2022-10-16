تحايل على القانون من أجل هدف.. رونالدو لم يستغل مشاركته أساسيًا

رونالدو غاب عن التسجيل

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد نادي نيوكاسل بعد فترة غياب عن التشكيل في بطولة الدوري المحلي.

وأقيمت المواجهة بين الشياطين الحمر وفريق نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قدم رونالدو ضد نيوكاسل؟

شارك الدولي البرتغالي لمدة 72 دقيقة، حيث خرج بديلًا لزميله ماركوس راشفورد، ولمس رونالدو الكرة 22 مرة، ومرر 11 كرة صحيحة بنسبة 57.9%.

وسدد الدون كرة وحيدة فقط جاءت خارج الإطار، لكنه وضع هدفًا في الدقيقة 48 ولم يتم احتسابه لأن كريستيانو كان متسللًا.

وحاول رونالدو التحايل على القانون لتسجيل هدفه اليوم، حيث استغل لمس المدافع للكرة وخطفها ليسدد في الشباك الخالية، لكن الحكم لم يكن قد أعطى الإذن بلعب الكرة بعد.

وعلى مستوى التدخلات الهوائية، دخل الدون في صراع وحيد فاز فيه، كما هو الحال أيضًا مع التدخل الأرضي الوحيد الذي شارك فيه.

هل يستمر رونالدو في المشاركة أساسيًا؟

في الفترة الماضية قرر المدرب إريك تين هاج وضع رونالدو في التشكيلة الأساسية أكثر من مرة، وهذا يتوافق مع تصريحات الهولندي الذي أكد من قبل أن وقت البرتغالي سوف يأتي لـ "يسكت الجميع".

من الوارد أن يشارك الدون في التشكيلة الأساسية في الفترة المقبلة بصورة أكبر مما حدث في المواجهات السابقة، لكنه سيجلس على الدكة في بعض المباريات لإراحته أو لأجل الأغراض الفنية.