تجهيزات قارية .. مسعود أوزيل يقترب من الدوري السعودي

النجم الألماني دخل الفترة الحرة في عقده مع باشاك شهير التركي خلال يناير الجاري

Shahid

فتح نادي النصر السعودي الطريق لبقية الأندية للدخول في مفاوضات بجرأة مع عدد من النجوم، بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليبدأ حاليًا الحديث عن اقتراب الألماني مسعود أوزيل؛ نجم ريال مدريد وآرسنال الأسبق وباشاك شهير التركي الحالي، من الانتقال للدوري السعودي

وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل كان قد وعد جماهير مختلف الأندية أنه سيدعم انضمام عديد النجوم للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، ويبدو أن نادي الفيحاء أحد الذين سينالون نصيبًا من هذا الدعم.

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وفقًا للصحفي المصري أحمد رجب؛ المختص في الكرة السعودية، فإن الفيحاء، دخل في مفاوضات مع أوزيل، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بحسب ما صرح لبرنامج "صدى البلد".

ودعم الصحفي السعودي نواف التميمي هذه الأنباء، موضحًا أن عرض الفيحاء للنجم الألماني وصل لـ18 مليون ريال سعودي لمدة موسم ونصف، بجانب 2 مليون لناديه التركي، من أجل فسخ عقده، مؤكدًا أن الاتفاق بين الطرفين اقترب من نهايته.

أوزيل بالفعل دخل الفترة الحرة في عقده مع باشاك شهير، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم له في الصيف الماضي

جدير بالذكر أن الفيحاء كان قد توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، ويستعد للمشاركة في العام الجاري في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

Shahid