تجنبًا للحبس - النجمة اللبناني ينسحب رسميًا من مواجهة هلال القدس

القوانين اللبنانية تمنع الانتقال إلى فلسطين المحتلة وتعتبره تطبيعًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النجمة اللبناني انسحابه رسميًا من مواجهة هلال القدس الفلسطيني، في كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تعنت الفريق الفلسطيني.

المباراة كان محددًا لها أن تقام غدًا الإثنين، على ملعب فيصل الحسيني بفلسطين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وكتب النادي اللبناني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نادي النجمة يتوجه بكتاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغه فيه انسحاب الفريق من مباراته ضد فريق هلال القدس الفلسطيني، نجمتنا عزتنا عنها الأيام بتحكي لا للتطبيع".

قرار النجمة جاء بعد رفض هلال القدس إقامة المباراة على أرض محايدة، حيث تمنع قوانين الدولة اللبنانية انتقال أيٍ من مواطنيها إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تعتبره تطبيعًا في ظل احتلال فلسطين، ويتعرض من يخترق القوانين إلى السجن لمدة عام مع غرامة مالية.

يذكر أن النجمة يتذيل جدول المجموعة الأولى دون أي رصيد من النقاط، بينما يحل هلال القدس ثالثًا بنقطة واحدة فقط.