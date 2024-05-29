"تجريد مانشستر سيتي؟".. كلوب: جاهز للاحتفال بألقاب بريميرليج جديدة!

ظهر يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، في حفل وداعي مع جماهير الريدز مساء أمس الثلاثاء بملعب "أم أند أس بنك أرينا" بمدينة ليفربول.

وتلقى كلوب سؤالًا من مقدم الحفل جون بيشوب، بشأن إمكانية تتويج ليفربول بلقبين إضافيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حال تم تجريد مانشستر سيتي منهما، إذ ثبتت التهم الخاصة بالمخالفات المالية، فرد المدرب الألماني مازحًا: "إذا نظمتم احتفالًا (بالتتويج) بالحافلة، سأتواجد".

كما سئل كلوب أيضًا عن أسلوبه الإداري المميز في التعامل مع اللاعبين، فرد: "إذا فقد العالم كله الثقة والإيمان بلاعب ما، يجب على المدرب أن يكون هو الوحيد الذي يقف خلفه، لا يمكنني أن اقتنع أنه عديم الفائدة، مثلما فعلت أندية أخرى تشتري لاعبًا مقابل 80 مليون إسترليني ثم تعيره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتوّج كلوب مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة فقط، كما خسر البريميرليج مرتين بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي في 2019 و2022، علما بأن السيتيزنز حصد اللقب في 6 من السنوات السبع الماضية، لكنه يخضع لتحقيقات بعد توجيه 115 تهمة بزعم انتهاكه للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع لمانشستر سيتي في 2024، ما أدى إلى تكهنات حول العقوبات المحتملة إذا ثبتت إدانة النادي، والتي قد تكون "غرامة كبيرة أو خصم نقاط أو حتى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إمكانية تجريد سيتي من ألقابه".