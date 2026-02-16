تجربة للمستقبل .."جول" يطلق استراتيجية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأخبار

بدأ موقع "جول" في تطبيق وتجربة تقنية جديدة تستعين بالذكاء الصناعي في كتابة وترجمة الأخبار، من أجل المزيد من التغطية والمحتوى لمتابعيه في جميع أنحاء العالم.

وتم تطبيق التقنية الجديدة بداية من الأسبوع الفائت، ويمكن ملاحظة أن الأخبار المترجمة عبر التقنية يوجد في بدايتها شعار "ترجمة Goal-E" كإشارة إلى أن هذا المحتوى تم ترجمته للغة العربية عبر الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد التقنية في الوقت الحالي على ترجمة المحتوى من اللغات الأخرى إلى العربية، لتوفير محتوى متنوع يغطي جميع الدوريات والأحداث الكروية، لتوفير تغطية أشمل وأفضل لمتابعي "جول".

وفي عصر أصبح فيه الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا لا يمكن تجاهله، يحاول موقع "جول" توظيفه لتحقيق استفادة قصوى لمتابعيه وجمهوره.

وكون التقنية جديدة وتحت التجربة، سيلاحظ ظهور بعض الأخطاء التي يعمل فريق العمل على تصحيحها من أجل تقديم تجربة خبرية أفضل في الفترة المقبلة.