تجديد عقد دي بروينه يهدد انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

ما العلاقة بين ميسي ودي بروينه ومستقبل مانشستر سيتي؟

ذكر جناح مانشستر سيتي السابق سكوت سينكلير أن رغبة كيفين دي بروينه في الحصول على راتب كبير وفق عقده الجديد سيكون مشكلة بسبب ليونيل ميسي.

وفي الوقت الحالي الذي ينتهي فيه عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري يبدو بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متحمسًا للم الشمل معه.

ولكن في نفس الوقت يرفض كيفين دي بروينه تجديد عقده مع مانشستر سيتي بنفس راتبه الحالي حيث أشارت المصادر والتقارير إلى أنه يريد أن يصبح صاحب الأجر الأعلى بالنادي.

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وبالنسبة للاعب السابق لنادي مانشستر سيتي سكوت سينكلير فإن رغبة متوسط الميدان الدولي البلجيكي في الحصول على الراتب الأعلى سيهددها وجود ميسي المحتمل.

وقال سينكلير: "بالطبع مطالب دي بروينه مشروعة في الوقت الحالي، لكن ما قد يقوله هو أنه يريد أن يكون اللاعب الأعلى أجرًا بغض النظر عمن سيأتي فهي أزمة"

وأضاف: "هذه مشكلة للسيتي إذا كانوا جادين بشأن التعاقد مع ميسي حيث سيكون من الصعب أن يحصل أي لاعب في أي فريق على راتب أعلى من النجم الأرجنتيني"

وتابع: "يمكن لراتب دي بروينه أن يرتفع بشكل فلكي إذا كان يريد أن يتقاضى أجرًا أكبر من ميسي، وبالتالي سيكون مضطرًا للتنازل عن ذلك الشرط"

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يذكر أن مانشستر سيتي يعد هو الطرف الأقرب للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال حسم رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي.