تجديد عقد .. الاتحاد يكشف عن المفاجأة التي وعد بها جمهوره

الاتحاد نجح في الحفاظ على واحد من أهم نجوم الفريق

كشف نادي الاتحاد السعودي عن المفاجأة التي وعد بها جمهوره يوم أمس، وتمثلت في الحفاظ على واحد من أبرز نجوم الفريق وأهم عناصره بتجديد عقده لموسم إضافي.

الاتحاد انطلق من جديد الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثالث خلف الهلال والشباب بعد مواسم من المعاناة للنجاة من الهبوط، وقد حقق انتصارين وخسر المباراة الثالثة من الدوري السعودي للموسم الجاري.

ما قصة مفاجأة الاتحاد لجماهيره؟

حساب الاتحاد الرسمي على تويتر كان قد نشر أمس تغريدة مثيرة تضمنت رمزين، الأول ساعة رملية والثاني إشارة توقيع، وقد طلب من جماهيره متابعة الحساب بقوة خلال اليوم الجمعة.

جمهور الذهب تفاعل مع تلك التغريدة جيدًا يوم أمس وقد رجح الأغلب أن تكون الإعلان عن تجديد عقد الظهير الأيمن سعود عبد الحميد وتوقيعه على العقد رسميًا ليضع حدًا لكل الإشاعات المثارة حول مستقبله وإمكانية انتقاله للنصر أو الشباب.

ما هي مفاجأة الاتحاد لجماهيره؟

النادي الغربي لم يُخيب توقعات جمهوره بأن المفاجأة هي تجديد عقد أحد نجومه، لكنه لم يكن سعود عبد الحميد بل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي والذي يُعد من الأغلب الأفضل في الدوري السعودي الموسم الماضي.

الاتحاد أعلن تجديد عقد جروهي موسمًا واحدًا لينتهي صيف 2023 بدلًا من يونيو القادم، وقد نشر تويتر النادي صورة للاعب رفقة الرئيس أنمار الحائلي وهو يحمل قميصه برقم 2023.

🎬| لاتقلق .. الشِباك في آمان ! pic.twitter.com/SHWjqhyK5r — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 10, 2021

ومن ثم نشر تويتر الاتحاد مقطع فيديو ظهر به جروهي ليُطمئن جماهير العميد على مرماها، وعُنونت التغريدة بجملة "لا تقلق، الشباك في أمان، وهي التي كررها اللاعب داخل الفيديو.

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