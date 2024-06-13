"تجديد ثم إعارة" .. الهلال يلجأ إلى الشباب لتقليص قائمته في الموسم الجديد

خطة الهلال لمواجهة تقليص قائمته في الموسم الجديد..

استقرت إدارة نادي الهلال، على إعارة عدد من اللاعبين الشباب، لمدة موسم رياضي واحد، إثر قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد قوائم الفرق في الموسم الجديد.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقليص قوائم الأندية من 30 إلى 25 لاعبًا، فضلًا عن السماح بقيد 10 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون اثنين من غير السعوديين، من مواليد 2003 فما بعد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الهلال يعتزم إعارة صهيب الزيد، لاعب وسط فريق درجة الشباب، بعدما وقع الزيد عقدًا جديدًا لمدة عامين، قبل أشهر قليلة، فيما يتجه النادي نحو تجديد عقود اللاعبين الشباب قبل إعارتهم في الميركاتو الصيفي.

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ويستعد الهلال للموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، الذي يشهد مشاركة الزعيم في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري النخبة الآسيوية، فضلًا عن المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتحدد مواجهات الهلال في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه البكيرية في دور الـ32، وكأس السوبر السعودي، بملاقاة الأهلي في نصف النهائي.

واختتم الهلال موسم 2023-2024، بالتتويج بالثلاثية المحلية، بعد فوزه بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكثر رصيد تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.