تجاوز محمد صلاح؟ نجم مانشستر يونايتد يدخل قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

ما ترتيب صلاح في قائمة أغلى اللاعبين بالدوري الإنجليزي؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن اقتراب ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد عقده لمدة خمس سنوات.

وتألق النجم الإنجليزي خلال الموسم المنقضي مع فريق مانشستر يونايتد حيث سجل 30 هدفًا في 56 مباراة شارك بهم بجميع المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" سيوقع راشفورد على عقد جديد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2028، وسينتهي عقد اللاعب الحالي في عام 2024.

وأشارت صحفية "الديلي ميل" سابقًا أن تجديد عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد سيجعله من بين أعلى اللاعبين أجرًا في النادي، ويحصل راشفورد، حاليًا على مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ومن المقرر أن يرتفع راتبه إلى ما يقرب من 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع عندما يجدد عقده رسميًا.

وسيؤدي الراتب الضخم المنصوص عليه في الصفقة الوشيكة إلى جعل راشفورد، رابع أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحصل فقط إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه ومحمد صلاح، على راتب أكثر من راشفورد.

ويتصدر هالاند قائمة أجور الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يربح 865000 جنيه إسترليني أسبوعيًا بالإضافة إلى أجره الأسبوعي الأساسي البالغ 375000 جنيه إسترليني، ‏ويأتي دي بروينه، في المركز الثاني براتب قدره 400،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويحصل النجم المصري محمد صلاح أيضًا على راتب 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بعد تجديد عقده مع ليفربول لمدة ثلاث سنوات قادمة.