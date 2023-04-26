تجاوز رقم محمد صلاح .. هالاند أفضل هداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

رقم قياسي جديد يضمه هالاند لسجلاته

أصبح إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، أفضل هداف لموسم واحد في الدوري الإنجليزي بالوصول إلى الهدف رقم 33 حينما هز شباك آرسنال في الجولة 33 من البريمييرليج.

آرسنال سقط في فخ الهزيمة أمام مانشستر سيتي ليتقلص الفارق إلى نقطتين فقط ويصبح اللقب بيد السيتزنس.

وتألق هالاند أمام آرسنال مسجلًا هدفًا وصنع هدفين ليقدم واحدة من أجمل مبارياته خلال الموسم الجاري ويبرهن على إمكانياته.

وبعد هدفه الرابع في شباك الجانرز، وصل هالاند للرقم 33 ليكسر رقم محمد صلاح في موسم 2017-2018 حينما سجل 32 هدفًا، ويصبح أفضل لاعب يسجل في موسم واحد بنظام الـ38 فريقًا.

ويحتاج هالاند لهدفين أخرين لكسر رقم آلان شيرر الذي سجل 34 هدفًا في موسم واحد لكن كان بنظام الـ42 جولة.