تجاوز حاجز الـ100 مليون دولار.. ارتفاع كبير في ثروة هاري كين

كم بلغت؟

كشف تقرير صحفي عن ارتفاع ثروة المهاجم هاري كين نجم إنجلترا وبايرن ميونخ في الأشهر الماضية، بفضل صفقات الرعاية الشخصية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الثروة الشخصية لهاري كين المقدرة كانت تقدر بـ75 مليون إسترليني في وقت سابق من هذا العام، حسب "صنداي تايمز ريتش ليست"، لكنها ارتفعت بالفعل إلى 91 مليون إسترليني (114 مليون دولار).

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى صفقات الرعاية التي تبلغ قيمتها حوالي 11 مليون إسترليني، بالإضافة إلى نمو قيمة محفظة ممتلكاته العقارية والأرباح من عقد مربح مع بايرن ميونخ.

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وكان كين قد قدم نصيحة حول كيفية جني أول مليون إسترليني، في تصريح لصحيفة "ذا تايمز" في شهر مايو الماضي: "ابنِ قدرة على التحمل وتذكر جذورك. احتفل بالانتصارات الصغيرة، ابنِ شبكة قوية وقدم التشجيع والدعم للآخرين في رحلتهم".

ويحلم كين بحصد أول بطولة في مسيرته، حيث يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني في فترة التوقف الشتوية، وهو المرشح الأوفر حظًا لاستعادة اللقب الذي فاز به باير ليفركوزن في الموسم الماضي.