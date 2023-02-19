تجاهل محمد صلاح .. ساديو ماني يختار أفضل هداف لعب بجواره في مسيرته!

ساديو ماني كشف عن اختيار غريب لأفضل هداف لعب بجواره في مسيرته، متجاهلًا محمد صلاح.

تجاهل السنغالي ساديو ماني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، والنجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي السابق، المصري محمد صلاح زميله السابق في "الريدز" أثناء اختيار أفضل مهاجم لعب بجواره في مسيرته الاحترافية.

ماني كان محظوظًا بأن يشارك مجموعة من أبرز المهاجمين في الخط الأمامي خلال مسيرته الطويلة، حيث كانت أفضل فتراته خلال السنوات التي قضاها مع ليفربول حين شكل شراكة هجومية مع صلاح وروبرتو فيرمينو.

وفي مقطع فيديو نقله موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، جاء اختيار ماني لأفضل مهاجم لعب بجواره كان مفاجأة حقيقية، حيث تجاهل صلاح وفيرمينو.

السنغالي الدولي وقع اختيار على البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول السابق، والذي يلعب حاليًا مع ميلان الإيطالي، ليكون أفضل مهاجم لعب بجواره في مسيرته، كما اختار ماني الإنجليزي جوردان هندرسون نجم ليفربول كأفضل قائد عرفه في مسيرته.

يذكر أن ماني رحل عن ليفربول في صيف 2022 متوجهًا إلى بايرن ميونخ، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته في "أنفيلد"، حيث ادعى أنه كان بحاجة إلى تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.