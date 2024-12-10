"تجاهل صراخ دي بروينه".. نجم مانشستر سيتي السابق: جوارديولا "اكتشف" ميزة بالمر من اللحظة الأولى!

ماذا قال ليسكوت؟

يقدم كول بالمر نجم تشيلسي، مستويات مبهرة هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل بالمر إلى تشيلسي في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، بحثًا عن المشاركة بشكل أساسي، بينما لم يحظ بدقائق كافية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا مع السيتيزنز.

وقال جوليون ليسكوت لاعب مانشستر سيتي السابق، في بودكاست "High Performance": "كان بيب يعلم أن بالمر يتمتع بشخصية قوية، لأنه في التدريب، عندما تكون الكرة مع الشباب الجدد، ويصرخ كيفين دي بروينه من أجلها، حتى لو لم تكن تمريرة جيدة، فإنهم يحاولون إيصال الكرة إليه".

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وأضاف: "أما بالمر فلا يفعل ذلك، إذا كان هناك شيء أفضل له وللفريق، فهذا ما سيحدث، وليس أن كيفين يحتاج الكرة (كان يفعل ما يراه صحيحًا)".

وسبق وكشف جوارديولا عن أسباب رحيل بالمر، قائلًا: "إنه لاعب استثنائي، لقد قلت ذلك مرات عديدة، لم أعطه الدقائق التي ربما يستحقها، والآن لديه فرصته في تشيلسي".

وختم: "أنا أفهم تمامًا، إنه شخص خجول بإمكانات كبيرة، في الواقع كان يطلب الرحيل منذ موسمين وقلت له ابق معنا، لكنه قال إنه يريد الرحيل. ماذا يمكننا أن نفعل؟".