تجاهل رونالدو وسواريز وبنزيما .. ليفاندوفسكي يتسبب في أزمة جديدة في الدوري الإسباني!

كشف روبرت ليفاندوفسكي عن قائمة بأفضل اللاعبين الذين لعبوا في مركز الهجوم في كرة القدم الإسبانية عبر السنوات القليلة الماضية.
القائمة التي كشف عنها هداف الدوري الإسباني الحالي عبر صحيفة "سبورت"، تسببت في بعض الجدل في إسبانيا حيث نسي ذكر بعض أفضل الأسماء في تاريخ كرة القدم.
وقال ليفاندوفسكي: "هناك جريزمان الذي لا أعتبره مهاجم تقليدي، فهو لديه رؤية وفي نفس الوقت يسجل الأهداف، وإياجو أسباس أيضًا".
وأضاف: "لدينا أيضًا دافيد فيا ورونالدو الظاهرة وسيرخيو أجويرو وتييري هنري بالإضافة إلى دييجو فورلان ولويس فابينيو".
يذكر أنه من ضمن الأسماء التي لم يتحدث عنها ليفاندوفسكي في التصريحات الخاصة به كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وصامويل إيتو وكريم بنزيما.
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