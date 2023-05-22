"تجاهل ما تحت قدميه" .. ثنائي يحرج النصر أمام العالم وأحدهما قد يرتدي قميص الهلال

نادي النصر ضحي بـ"جواهر هجومية" وبعاني الآن

"نظر بعيدًا وتجاهل ما تحت قدميه"، هكذا هو حال نادي النصر، الذي يستعد لدفع ملايين الريالات، للتعاقد مع مهاجم جديد، تحضيرًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر لا يملك حاليًا، أي مهاجم صريح؛ باستثناء الشاب محمد مران؛ حيث يضطر إلى استخدام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في هذا المركز، على طريقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وفي الحقيقة إن نادي النصر، كان يملك جوهرتين في قلب الهجوم، لم يستطع أن يستغلهما بالشكل الجيد؛ وهما: "الكاميروني فينسنت أبوبكر، وفراس البريكان".

أبوبكر الذي سجل 13 هدفًا فقط مع قلعة العالمي، خلال 39 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، في يناير من عام 2023.

ومع بشكتاش، سجل المهاجم الكاميروني الذي تألق في النسخة الأخيرة من كأس العالم "قطر 2022"، 12 هدفًا في 14 مباراة فقط، مع صناعة أسيست آخر.

أما البريكان يقدّم أفضل المستويات منذ الانتقال من النصر إلى نادي الفتح، في صيف 2021، إلا أن انفجاره الحقيقي، بدأ في الموسم الرياضي الحالي.

وخلال الموسم الرياضي الحالي، سجل فراس البريكان، 16 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 28 مباراة رسمية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ آخرهم ثنائيته في شباك الاتفاق.

جدير بالذكر أن اسم البريكان، ارتبط بالانتقال إلى نادي الهلال كثيرًا؛ بل أن عبدالكريم الجاسر، المحلل الرياضي، عضو مجلس إدارة الزعيم سابقًا، أعلن عن رغبة قوية، في ضمه إلى صفوف الفريق الأزرق.