تجاهل إدارة الهلال يُثير الغموض حول مصير جوميس وإدواردو

رغبة أكثر من نادي برازيلي التعاقد مع كارلوس إدواردو مع نهاية الموسم الجاري

يبقى مصير الثنائي المحترف بنادي الهلال السعودي كارلوس إدواردو وبافيتيمبي جوميس غامضًا حتى الآن، حيث لم تتدخل إدارة الزعيم وتفتح باب التفاوض معهما.

وقالت صحيفة "المدينة" أن الشكوك تحوم حول استمرار الثنائي بالقميص الأزرق خاصة في ظل التجاهل الكبير في تجديد عقدهما من قبل الإدارة الحالية.

وينتهي عقد الثنائي في شهر يونيو المُقبل مما يعني حرية التوقيع لأي نادي حاليًا، خاصة في ظل ترقب العديد من الأندية لموقفهم مع الزعيم.

المزيد من الفرق

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة أكثر من نادي برازيلي التعاقد مع كارلوس إدواردو مع نهاية الموسم الجاري.

الأمر نفسه مع المهاجم الفرنسي جوميس، حيث أكدت تقارير صحفية تركية أن اللاعب يستهدف العودة إلى الدوري التركي من جديد عبر بوابة جلطة سراي أو بشكتاش.

يُذكر أن النشاط الرياضي في السعودية قد توقف بشكل كامل بقرار من وزارة الرياضة السعودية خوفًا من تفشي فيروس كورونا.