"تثبيت" نجم نابولي وسرقة منزل رودريجو.. نجوم الدوريات الكبرى في مرمى النيران!

أدوات السلامة بين أيديكم

يعاني نجوم كرة القدم على مستوى العالم وفي الدوريات الكبرى على وجه الخصوص من السرقات والسطو المسلح على منازلهم في أوروبا.

وكانت آخر هذه الحوادث حين تعرض لاعب نابولي الجديد البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح، بعد فوزه فريقه على بارما 2-1 يوم السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن صاحب الـ27 عامًا تعرض للسرقة خارج ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم لصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة روليكس تحت تهديد السلاح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعرض "جول" في هذا التقرير، أبرز وقائع السرقة والسطو المسلح التي بثت الرعب في قلوب نجوم الكرة الأوروبية:

سرقة منزل فابينيو

بينما كان البرازيلي فابينيو، لاعب اتحاد جدة الحالي، يحتفل بفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في يوليو 2020، تعرض منزله للسرقة.

وعقب الفوز على تشيلسي في آنفيلد ضمن الجولة 37 من البريميرليج موسم 2019-2020، قرر فابينيو مواصلة الاحتفال باللقب حتى الساعات الأولى من الصباح مع زملائه، ما سهل مهمة اللصوص إلى حد كبير.

اكتشف النجم البرازيلي الحادث عندما عاد إلي منزله، وأعلنت الشرطة في ليفربول سرقة مجوهرات وسيارة أودي آر سي 6، لكنها تمكنت من استعادة السيارة في وقت لاحق في منطقة ويجان.

كسر فك أوباميانج

في أغسطس 2022، تعرض بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة آنذاك، لهجوم خلال عملية سطو على منزله، قبل أيام من مغادرته النادي للانضمام إلى تشيلسي.

واقتحمت عصابة ملثمة مكونة من 4 أفراد منزل النجم الجابوني الذي انتقل حاليًا إلى فريق القادسية السعودي، وهددت عائلته بالأسلحة والقضبان الحديدية.

وقال أوباميانج إن "بعض الجبناء العنيفين اقتحموا منزلنا في إسبانيا وهددوا عائلتي وأطفالي، فقط لسرقة بعض الأشياء".

وأوضح أنه تعرض للهجوم من أحد أفراد العصابة: "أصابوني في فكي، لكنني سوف أتعافي في وقت قصير، الحمد لله لم يتعرض أي شخص آخر لأذى جسدي".

رودريجو لم يفلت

واجه البرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد، الأزمة نفسها، حيث تعرض منزله بالعاصمة الإسبانية لحادث سطو في مايو 2023.

وأوضحت الشرطة أنها أخطرت بالحادث من "حارس أمن خاص"، مشيرة إلى أنها اكتشفت باب المنزل مكسورًا وغرفًا عدة مقلوبة، دون أن تحدد محتويات وقيمة المسروقات.

وجاءت الحادثة بعد إعلان الحرس المدني الإسباني والشرطة الأوروبية "يوروبول" تفكيك شبكة للصوص استهدفت لاعبي كرة القدم، كان من ضحاياها "كريم بنزيما وكاسيميرو وتوماس بارتي".

كل هذه السرقات تستدعي تأمين المنازل بمجموعة من أنظمة الحماية، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، المتاحة على أمازون السعودية (من هنا)

منتجات حماية المنزل من السرقات

يتيح أمازون السعودية الكثير من منتجات الحماية ومراقبة المنزل، التي تعقد مهمة اللصوص وأفراد العصابات، وتسهّل سقوطهم في قبضة الشرطة.

ويمكن (من هنا) شراء جهاز إنذار أمان للنوافذ والأبواب بسعر 100 ريال سعودي، ويحتوي على أصوات تنبيه عالية تصل إلى 120 ديسيبل عند فتح الباب أو النافذة، تساعد على ردع الدخيل وتنبيه المقيمين في المنزل.

ويحتوي الجهاز على 4 قطع، ويمكن تركيبه بسهولة تامة، إذ لا يتطلب أي أسلاك، علمًا بأنه مصمم للاستخدام الداخلي فقط.