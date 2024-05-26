ليلة تتويج ليفركوزن..

أعدت جماهير كايزرسلاوترن استقبالًا حافلًا للفريق في الاستاد الأولمبي في برلين، قبل مواجهة باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا مساء أمس السبت.

وتوّج ليفركوزن بلقب الكأس بعد فوزه بهدف نظيف من تسديدة تشاكا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17، ليحصد الفريق الثنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، علمًا بأنه خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

وقبل انطلاق صافرة المباراة، أبرزت الجماهير المحتشدة في المدرجات تصميمًا مميزًا يظهر شيطانًا بشعار نادي كايزرسلاوترن، ويحمل لقب الكأس بيده اليسرى، بينما تتواجد "حربة" في يده اليمنى يحركها في قدر مغلٍ يحتوي على شعارات الفرق السابقة التي واجهها في البطولة، مثل نورمبرج وكولونيا وهيرتا وساربروكن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن "العرض الفني يستحق البطولة في المباراة، حيث قضى المشجعون أكثر من 1000 ساعة في العمل على هذا المشروع، بتكلفة بلغت حوالي 100 ألف يورو".

يشار إلى أن الجماهير أطلقت الألعاب النارية بغزارة مع صافرة بداية الشوط الثاني، الأمر الذي تسبب في تغطية أرض الملعب بالدخان، ما حجب الرؤية تمامًا، واضطر الحكم إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 46، ولمدة 4 دقائق، قبل أن يعلن استكمال اللقاء من جديد في الدقيقة 50.