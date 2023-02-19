تتناسى البرازيلي؟ زوجة داني ألفيش تعاود نشاطها بأسبوع الموضة في مدريد

زوجة داني ألفيش تعود إلى عملها مع استمرار احتجاز زوجها

ظهرت جوانا سانز زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيش بشكل مختلف ليلة أمس السبت بعودتها لعروض الأزياء، مجال عملها، بعد مرورها بفترة صعبة بوفاة والدتها وسجن زوجها.

ويُحتجز لاعب برشلونة الأسبق في سجن بإسبانيا حاليًا منذ 20 يناير الماضي على خلفية تهمة الاعتداء على سيدة داخل ملهى ليلي ليلة 30 ديسمبر 2022.

وتتناثر الشائعات عن تدهور علاقة داني بزوجته عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز منذ قضيته ورغبتها في الانفصال عنه والتي تؤجلها حتى معرفة مصيره كما تقول بعض الصحف.

وشاركت جوانا في أسبوع الموضة بمدريد، ورغم جديتها في العرض كما قالت صحيفة "سبورت" إلا إنها ابتسمت ردًا على تحية الجمهور لها. كما قالت عقب العرض إنها سعيدة وراضية وتشعر بتحسن.

وعانت سانز من بداية عام ليست جيدة؛ بوفاة والدتها وسجن زوجها الذي رُفض يوم الخميس الماضي مجددًا طلبه بالإفراج المؤقت، خوفًا من هروبه بما يمتلكه من شهرة ونفوذ مالي خاصة مع عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين البرازيل وإسبانيا.