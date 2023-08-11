تتذكرون واقعة المجمعة! .. "الشبح عاد" فمن رفض تأجيل مباراتي الهلال والنصر؟

غموض جديد يضرب الدوري السعودي للمحترفين

SHAHID

بالتزامن مع اليوم الأول من منافسات دوري روشن للمحترفين 2023-2024؛ يعيش الشارع الرياضي السعودي، على وقع قضية غامضة جديدة.

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هذه القضية، بدأت بقرار رفض تأجيل مباراتي الهلال والنصر، أمام أبها والاتفاق على التوالي، مساء يوم الإثنين القادم، على الرغم من لقاء عملاقي الرياض ضد بعضهما البعض، غدًا السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كل هذا ربما يكون طبيعيًا - حتى الآن -، على الرغم من معاناة الهلال والنصر من ضيق الوقت؛ لكن المفاجأة كانت فيما ذكره محمد السليم، رئيس لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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السليم كتب قائلًا: "أعتذر لكل من أرسل أو تواصل، ولم يتم الرد عليه، بخصوص جدولة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم 2023/ 2024م".

وأضاف رئيس اللجنة: "جميع أعمال ومهام (المسابقات) توقفت رسميًا، بتاريخ 30/ 6/ 2023م، وليس لنا أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بتفاصيل الجدول".

تغريدة محمد السليم، أثارت دهشة الإعلاميين؛ حيث تساءل فلاح القحطاني على سبيل المثال؛ قائلًا: "إذا كانت لجنة المسابقات في الرابطة، ليس لها علاقة بجدولة الدوري، كما يقول رئيسها.. من المسؤول عن جدول الدوري؟!".

الآن وبعد حديث السليم.. أصبحت الجهة التي رفضت تأجيل المباراتين "غامضة"، في تكرار لما حدث قبل 4 سنوات، عندما تم نقل لقاء النصر ونادي أحد، إلى المجمعة، مع نفي لجنة المسابقات "مسؤوليتها"، وإطلاق الجماهير لقب "القرار الشبح" على هذه الواقعة.

SHAHID