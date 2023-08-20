تبخرت آمال الانتقال للدوري السعودي؟ إصابة مروعة لفيليبي كوتينيو!

نجم الوسط البرازيلي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة أستون فيلا وإيفرتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

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يبدو أن مسلسل سوء الحظ يواصل ملاحقة البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب خط وسط نادي أستون فيلا، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

كوتينيو، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء في ملعب "فيلا بارك" دخل إلى اللقاء في الدقيقة 64 والنتيجة تشير إلى تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

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لكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة إلى البرازيلي الذي سقط على أرض الملعب في الدقيقة 82 بعد محاولة المرور من أحد لاعبي وسط إيفرتون، ولم يتمكن من الحراك.

وتدخل أطباء أستون فيلا سريعًا لمحاولة إسعاف البرازيلي، لكنهم استغرقوا بعض الوقت، ليخرج كوتينيو من الملعب في الدقيقة 85 وسط مساعدة من أطباء أصحاب الأرض.

الطريقة التي أصيب بها كوتينيو تثير الكثير من المخاوف بشأن غيابه لفترة طويلة، خاصة مع عمل الأطباء الطويل معه على أرض الملعب لمحاولة إسعافه.

وجاءت الإصابة في أسوأ وقت بالنسبة للبرازيلي، بعد تأكيدات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على وجود منافسة بين أندية قطرية وسعودية على ضم كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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