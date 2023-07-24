"تبادل تاليسكا ومفاوضات محمد صلاح" .. الرد على مفاجآت النصر والاتحاد المدوية

حقائق مثيرة في ميركاتو النصر والاتحاد

العديد من الأخبار، تظهر على الساحة الرياضية السعودية، خلال فترات الميركاتو؛ ولكنها زادت كثيرًا في الصيف الحالي، مع خطة المملكة؛ لجلب أبرز النجوم العالميين.

ومن ضمن الأخبار التي انتشرت بقوة، في الساعات القليلة الماضية، محاولات نادي الاتحاد، التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى عرض النصر، نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، على الشباب؛ مقابل الحصول على خدمات قلب الدفاع حسان تمبكتي، والظهير الأيسر متعب الحربي.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي سيف السيف، تعاقد العميد الاتحادي، مع صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أو انتقال اللاعب إلى أي فريق سعودي آخر؛ مثلما تردد في الساعات الماضية.

وكشف السيف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الفرعون المصري، قرر الاستمرار في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وعلى جانب آخر.. كذب القانوني والناقد الرياضي النصراوي خالد الشعلان، خبر عرض قلعة العالمي، النجم تاليسكا، على الليث الشباب.

وأكد الشعلان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، على أن هذا الخبر كاذب؛ حيث خالف المصدر الذي نشره، المادة (8/9) من نظام المطبوعات.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيفي؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 43 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 60 مباراة رسمية.