ومن أهم من "ليو" في هذه البلاد؟؟

هاجم مسلحون يوم الخميس الماضي متجر المواد الغذائية "يونيكو" في روزاريو بالأرجنتين المملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي.

تم إطلاق 14 طلقة على أبواب المتجر وتركت ملاحظة مخاطبة ميسي تقول: "ميسي، نحن في انتظارك.. جافكين (رئيس بلدية روزاريو بابلو جافكين) تاجر مخدرات، لن يعتني بك".

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بعد الحادث، وعد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بأنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لتحديد المجرمين.

وقال في حديثه لصحيفة "إنفوباي" الأمريكية: "يوم الخميس استيقظت من نومي على أخبار سيئة للغاية، اتصلت على الفور برئيس البلدية بابلو جافكين وتحدثت مباشرة مع رئيس الأركان، أخبرته أن شيئًا ما سيتعين علينا القيام به، نحن نقوم بالكثير، ولكن من الواضح أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، مشكلة العنف والجريمة المنظمة خطيرة للغاية".