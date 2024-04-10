تأجيل قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة؟ بيان رسمي من حكومة فرنسا لحسم الجدل!

هل تتعرض مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان للتأجيل؟

حسمت الحكومة الفرنسية الجدل فيما تعلق بمسألة التهديدات الأمنية التي قد تؤدي لتأجيل قمة الليلة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

برشلونة تأهل للمرة الأولى إلى ربع النهائي منذ 2019-2020 ليواجه باريس سان جيرمان البعيد عن هذا الدور بعد غياب لموسمين على التوالي.

ونشرت الحكومة الفرنسية بيانًا رسميًا تؤكد عدم وجود تهديدات أمنية مباشرة على مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، وهو ما يعني أن المباراة سوف تُقام في موعدها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى زيادة الكثافة الأمنية في المباراة فقط من أجل الحيطة والحذر وضمان مرور اللقاء دون أي أزمة كبيرة.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة بريكسا ثيفينوت للوكالة الإسبانية أنّ باريس ستشهد أعلى درجات الأمن منذ الحادث الإرهابي الذي ضرب روسيا الشهر الماضي.

جدير بالذكر أنّ آخر زيارة لبرشلونة إلى ملعب حديقة الأمراء انتهت بالتعادل الإيجابي والذي لم يكن كافيًا وأدى لخروج البلوجرانا من الأبطال.