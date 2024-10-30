في طريقها للتأجيل.. فيضان إسبانيا المدمر يهدد مباراة فالنسيا وريال مدريد

ماذا يحدث؟

يبدو أن مباراة فالنسيا وريال مدريد المقررة يوم السبت المقبل على ملعب ميستايا ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني، في طريقها إلى التأجيل، بسبب الفيضان الذي ضرب مناطق عدة في البلاد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "المباراة تواجه خطر التأجيل، رغم أنه لا يوجد طلب رسمي من الأندية بذلك حتى الآن، لكن رابطة الليجا تعتبر أن الأمر وارد".

وأضافت: "بعد التداعيات المدمرة للفيضان الذي ضرب المقاطعة، يدرس نادي فالنسيا التقدم بطلب لتأجيل مباراة ريال مدريد، على غرار تأجيل مباراته في كأس الملك التي كانت مقررة الليلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمت إعادة جدولة مباراتي فالنسيا وليفانتي في الكأس، بعد أن نصحت السلطات بعدم السفر غير الضروري، لتجرى مباراة فالنسيا وبارلا إسكويا يوم الأربعاء المقبل في مدريد، على أن تقام مباراة ليفانتي ضد بونتيفيدرا يوم الخميس التالي.

وتسبب الفيضان الأعنف على إسبانيا منذ 3 عقود في مقتل 51 شخصًا على الأقل، ما دفع رابطة الليجا لإعلان الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة في الجولتين 12 و13 من الدوري.