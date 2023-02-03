تأثير مورينيو .. إيقاف مساعده لمدة شهر لمشاجرة مع الحكم

حمى مورينيو تصيب روما!

يبدو أن عدوى الهجوم على الحكام انتقلت من جوزيه مورينيو مدرب نادي روما إلى طاقمه الفني.

وتعرض نادي روما لإقصاء مذل في ربع نهائي كأس إيطاليا أمام كريمونيزي، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي والذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن في الكالتشيو.

لكن الهزيمة في ربع نهائي كأس إيطاليا لم تكن الصدمة الوحيدة لفريق العاصمة الإيطالية، حيث تلقى روما أيضًا استبعادًا كبيرًا بتعرض سلفاتوري فوتي مساعد مدرب جوزيه مورينيو للإيقاف لمدة شهر واحد.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن القاضي الرياضي ما يلي: "لأنه في الدقيقة 33 من الشوط الثاني، قام من على مقاعد البدلاء وخاطب حكام المباراة وصرخ بعبارات هجومية متكررة إلى جانب ذلك أشار الحكم بصورة سيئة في الدقيقة 29 من الشوط الأول بعد تسجيل هدف كريمونيزي وقال كلمات هجومية بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 34، وأخيرًا بعد نهاية المباراة وقف أمام غرفة خلع ملابس الحكام في انتظارهم وخاطبهم بمزيد من التعبيرات الهجومية وبنبرة تهديد".

الجدير بالذكر أن نادي روما يستعد لمواجهة إمبولي مساء غدًا السبت في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.