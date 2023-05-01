تأثير ليونيل ميسي؟ رقم سلبي يطارد برشلونة لعامين!

تهاني سليم
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Lionel Messi free kick Barcelona vs Celta Vigo 2019-20Getty Images
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غياب ليونيل ميسي يُكلف برشلونة كثيرًا

غاب ليونيل ميسي عن برشلونة فغابت أشياء كثيرة عن النادي الكتالوني، لكن ربما أبرز ما غاب بغياب قائد الأرجنتين عن كتالونيا هي الأهداف من الركلات الحرة.

وانتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو 2021 وانتظر اللاعب وجمهور برشلونة تجديد عقده، لكن النادي الكتالوني أعلن في الخامس من أغسطس رحيل ميسي لفشلهم في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. لينتقل ليو إلى باريس سان جيرمان الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الحالي.

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إحصائية قد توضح غياب تأثير ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني عن فريقه السابق فالفريق الذي سيلتقي أوساسونا غدًا في الدوري سيحتفل بمرور عامين على آخر هدف سجله برشلونة من ركلة حرة مباشرة.

وسجل ميسي آخر هدف لبرشلونة من ركلة حرة مباشرة في الثاني من مايو 2021 وكان أمام فالنسيا على ملعب الميستايا.

وكانت حصيلة مقائد الأرجنتين 50 هدفًا من الركلات الحرة مع برشلونة الذي لم يسجل أي هدف بنفس الطريقة آخر موسمين.

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