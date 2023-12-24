تأثير السلطان .. إبراهيموفيتش يسعى لضم مدرب عالمي لصفوف ميلان!

إبراهيموفيتش يبحث عن مدرب لخلافة بيولي الذي اقترب من الرحيل

أصبح مستقبل المدرب ستيفانو بيولي مع ميلان على المحك، بعد تذبذب نتائج الفريق خلال الموسم الحالي، وابتعاده عن صدارة الدوري الإيطالي بـ11 نقطة!

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بـ33 نقطة، خلف إنتر المتصدر بـ44 نقطة، ويوفنتوس الوصيف بـ40 نقطة، كما أن الفريق لم ينجح في الصعود إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وهبط إلى الدوري الأوروبي.

وأشار موقع "سبورت ميدياست" إلى أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يحاول تقريب وجهات النظر بين ميلان والمدرب أنطونيو كونتي، من أجل تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، ولكن خطة السلطان يتم عرقلتها بتجديد الثقة في بيولي.

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وأضاف الموقع أنه في نفس الوقت، يلقى كونتي اهتمامًا من يوفنتوس وروما من أجل التعاقد معه، وهو الأمر الذي يلقى قبولًا من المدرب العالمي، كما أن أنطونيو يحصل على راتب عالي، وإذا وافق على ميلان سيحتاج إلى تخفيض راتبه.

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كما أن إجانزيو أباتي يلقى دعمًا من صديقه إبراهيموفيتش الذي يرغب في تدريب ميلان بدلًا من بيولي، خاصة بعد مسوى فريق "بريمافيرا ميلان" تحت قيادته، لينضم إلى الثنائي فاريولي وإيتاليانو ضمن قائمة المرشحين لخلافة ستيفانو.