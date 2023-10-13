فيديو | تأثر بالسعودية كثيرًا؟ .. "بسم الله" كريستيانو رونالدو تثير الجدل في لقاء البرتغال وسلوفاكيا

هل تأثر رونالدو بالدين الإسلامي جراء إقامته في السعودية؟

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، في لقطة مثيرة للجدل خلال مواجهة البرتغال وسلوفاكيا، المقامة حاليًا في مدينة بورتو.

المباراة تقام ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو" 2024، وشهد شوطها الأول ثنائية لصالح رفاق الدون.

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جونزالو راموس سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 29، أضاف صاروخ ماديرا الهدف الثاني من ضربة جزاء، والتي كانت موضع الجدل، جراء ما فعله رونالدو قبل تسديدها.

رونالدو تمتم ببعض الكلمات قبل تسديد الجزائية، بحسب لغة الشفاة ووفقًا للغة العربية، فسرها البعض أنه قال "بسم الله"، لكن في الوقت ذاته لم يتبين حقيقة ما قاله تحديدًا، خاصةً وأنه من الوارد أن تكون بعض الكلمات باللغة البرتغالية.

لكن ليس ببعيد أن يكون قد ردد "بسم الله"، خاصةً وأنه احتفل بأحد أهدافه في السعودية من قبل بالسجود على الطريقة الإسلامية، متأثرًا إلى حد كبير بالتسعة أشهر التي قضاها في العاصمة السعودية "الرياض".

يشار إلى أن رونالدو انتقل للعيش في الرياض منذ يناير 2023 وقتما انتقل للنصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.