رسميًا | التعاون يتوصل لاتفاق مبدئي مع مهاجم سوشو لتعويض تاوامبا
أعلن التعاون رسميًا توصله لاتفاق مبدئي مع عبد الله ساني مهاجم سوشو للانضمام لصفوفه الموسم القادم، تعويضًا للمهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا.
تاوامبا صاحب الـ30 عامًا امتنع عن تدريبات فريقه عند الـ30 من يونيو الماضي موعد نهاية عقده حسب وجهة نظره، فيما ترى إدارة التعاون أن العقد مازال ممتدًا لموسم جديد بعدما تم استغلال البند الموجود فيه والذي يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي بعد أول موسمين، وهو ما يُمهد لوصول الأمر إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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التعاون وعبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أكد اتفاقه مع المهاجم السنغالي، مشيرًا إلى أن توقيع العقود سيتم بعد قدوم اللاعب إلى السعودية وإجراء الفحوصات الطبية المعتادة.
📝 #التعاون يتفق مع المهاجم السنغالي #عبدالله_ساني @sandam92 .. pic.twitter.com/Iic1TFnEi4— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 8, 2020
صاحب الـ27 عامًا لعب 25 مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية هذا الموسم، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع ثلاثة، وقد انتهى عقده مع سوشو في بداية يوليو الماضي ولم يُجدد وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 650 ألف يورو، ومن المتوقع انضمامه لنادي سكري القصيم في صفقة انتقال حر.