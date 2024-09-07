سيخلف العملاق.. هدف برشلونة يحلم بالانتقال إلى البريميرليج!

ما خطوة تاه؟

يتواصل الجدل بشأن مصير جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، الذي يقترب من الرحيل عن ناديه مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وصرّح تاه بأنه لن يجدد عقده مع ليفركوزن، وسيرحل في نهاية الموسم نحو وجهة جديدة، مشيرًا إلى أن "مسيرة كرة القدم قصيرة ولهذا السبب أرغب في استغلالها إلى أقصى حد".

ويحظى تاه باهتمام كبير من إنتر وبرشلونة وبايرن ميونخ، إلا أنه يبدو قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

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وقال كريستيان فولك، رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية: "يمكن أن يكون تاه الخيار الأول لليفربول، حيث يراه النادي خليفة لفيرجيل فان ديك".

وأضاف: "هناك فرصة كبيرة أمام تاه ليلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد فان ديك مع ليفربول في يونيو 2025، وسيبلغ الهولندي 34 عامًا، الدوري الإنجليزي الممتاز هو حلم تاه الكبير".