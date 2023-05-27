تاهوا في الملعب .. "حجازي ونجوم الاتحاد يذهبون إلى غرفة ملابس الفيحاء بالخطأ"

بطريقة كوميدية تاه نجوم نادي الاتحاد داخل الملعب من الحماس

صدق أو لا تصدق.. نجوم الاتحاد ذهبوا إلى غرفة ملابس فريق الفيحاء بالخطأ، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة المصيرية بين الفريقين، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

ووفقًا للإعلامي الرياضي قصي نقادي، ذهب بعض من نجوم نادي الاتحاد، مع المدافع المصري أحمد حجازي، إلى غرفة ملابس الفيحاء، بدلًا من غرفة ملابس العميد، وذلك بعد انتهاء عمليات الإحماء التي سبقت إطلاق صافرة البداية.

وأشار نقادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن هذا التصرف الكوميدي من حجازي ونجوم الاتحاد؛ جاء بسبب الحماس الكبير، مع اقتراب تتويجهم بلقب دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سيواجه نظيره الطائي، يوم 31 مايو الجاري، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.