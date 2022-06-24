تاليسكا يُوجه أنظار جلطة سراي نحو نجم الريان

النجم البرازيلي أغلق الباب في وجه الجميع

يبدو أن جلطة سراي التركي مل من انتظار الحصول على موافقة أندرسون تاليسكا نجم النصر بالانتقال لصفوفه، ولذا وجه أنظاره نحو نجم آخر ينشط في الدوريات العربية وتحديدًا دوري نجوم قطر.

تاليسكا على أعتاب ختام موسمه الأول مع النصر، والذي يُوصف بالناجح رغم بعض المشاكل والتذبذب في المستوى وعدم تحقيق أي نجاح يُذكر على المستوى الجماعي، إذ حقق اللاعب أرقامًا فردية رائعة بإحراز 20 هدفًا وصناعة هدفين خلال 27 مباراة في الدوري السعودي.

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وقد ارتبط اللاعب بالرحيل عن السعودية والعودة إلى أوروبا خاصة نحو الدوري التركي، إذ تتصارع على خدماته عدة أندية على رأسها جلطة سراي.

تاليسكا حسم موقفه تمامًا يوم أمس بالتأكيد على استمراره وسعادته مع النصر، مطمئنًا الجمهور الأصفر بأن كل ما يُثار حول رحيله مجرد إشاعات.

صحيفة سبور إكس التركية أوضحت أن جلطة سراي وجه أنظاره نحو الكولومبي خاميس رودريجيز نجم الريان القطري للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة أن اللاعب لديه رغبة هائلة في العودة للعب في القارة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن جلطة سراي عرض على نجم ريال مدريد سابقًا عقدًا لمدة 3 سنوات يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 3.5 مليون يورو.

قناة بي إن سبورتس القطرية كانت قد أكدت مؤخرًا وصول عرض رسمي من بوتافوجو البرازيلي لضم رودريجيز من الريان مقابل 5 ملايين يورو، علمًا أن النادي القطري كان قد اشترى عقده من إيفرتون بداية الموسم الجاري بمبلغ قدرته الصحف بـ15 مليون يورو.

صاحب الـ33 عامًا لعب مع الريان هذا الموسم 14 مباراة سجل بها 7 أهداف وصنع 5، وقد أفادت العديد من المصادر القطرية أن الريان يُحاول الحصول على أكبر استفادة مالية من رحيله.

يُشار إلى أن رودريجيز ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بالنصر السعودي، وقد قيل أن النادي تقدم بعرض رسمي لضمه لكن لم يجد قبولًا لدى اللاعب لرفضه الاستمرار في المنطقة العربية.