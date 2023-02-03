"تاليسكا يشعر بالغيرة .. ويمر بانتكاسة للتركيز على رونالدو!"

هل تشتعل غيرة تاليسكا وتؤثر على النصر بسبب رونالدو؟

طالب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، بضرورة إعطاء النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا حقه، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع النصر خلال الفترة الماضية، وعدم التركيز على البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط.

وخطف رونالدو الأضواء من جميع لاعبي النصر خلال الفترة الماضية، بعدما انتقل إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال جستنيه خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "عندما رأينا العام الماضي حمد الله وتاليسكا، كان بداخل الأخير غيرة، لأن عبد الرزاق حمد الله كان النجم الأول بالفريق".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذا الأمر لا بد أن يؤخذ في الاعتبار، يجب أن يأخذ تاليسكا حقه بعد ما يقدمه، حتى لا يُظلم، والانتكاسة التي يمر بها بسبب التركيز على رونالدو".

ويعد تاليسكا أحد أهم العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي النصر بشكل كبير، خلال الفترة الحالية والماضية.