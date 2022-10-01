تاليسكا وأبو بكر .. الاختبار الأول لدفاع الاتحاد!

صراع شرس بين الفرق الأربعة على الدوري السعودي

يترقف الجمهور السعودي والعربي قمة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي التي ستجمع النصر مع ضيفه الاتحاد على ملعب مرسول بارك مساء غدٍ الأحد.

إثارة المباراة تتخطى البساط الأخضر نظرًا لحالة العداء والجدل التي شابت علاقة الناديين خاصة على الصعيدين الجماهيري والإعلامي خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتي وصلت إلى الذروة بعد قضية عبد الرزاق حمدالله.

تحدثنا عن ذلك الجانب من المباراة كثيرًا، لكننا قررنا اليوم الدخول في الجوانب الفنية المتعلقة بها، وخاصة تلك المواجهة المنتظرة بين دفاع الاتحاد بقيادة أحمد حجازي وهجوم النصر بقيادة أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر.

الاتحاد أحد 3 فرق لم تستقبل أي هدف في المباريات الـ4 التي لعبت من دوري روشن السعودي، فيما النصر هو الثالث في قائمة الأقوى هجوميًا بـ7 أهداف، علمًا أن نجمه البرازيلي غاب عن أول مباراتين في الموسم.

Shahid Shahid

الأمر المؤكد أن المباراة القادمة ستكون الاختبار الأول لدفاع الاتحاد هذا الموسم، فيما في المقابل لن تكون مهمة الهجوم النصراوي سهلة أبدًا خلال اللقاء.

الاتحاد يلعب بطريقة 3-4-3 وهذا يسمح له بزيادة عددية دائمة في منطقة جزائه وحولها، وتواجد طارق حامد في الوسط بقدراته الدفاعية الكبيرة يزيد من قوة المنظومة، وإن كان في المقابل تواجد إيجور كورونادو بجانبه يُضعف منها.

لهذا، قد نرى نونو سانتو المدير الفني للعميد يلجأ لخيار آخر في الوسط هو برونو هنريكي صاحب القدرات الأفضل دفاعيًا من كورونادو، ولو حدث هذا ستكون مهمة الهجوم النصراوي صعبة جدًا خاصة مع المستوى الممتاز للثنائي أحمد حجازي ورغم غياب مهند الشنقيطي للإيقاف وأحمد شراحيلي للإصابة.

النصر مع رودي جارسيا يلعب بطريقة 4-4-2 وبتواجد تاليسكا كمهاجم متحرك وأبو بكر كمهاجم متمركز داخل منطقة الجزاء، وقد نجح الثنائي في إحراز 3 أهداف، بواقع هدفين للبرازيلي وهدف واحد للكاميروني.

المهاجمان يمتلكان مهارات مختلفة عن بعضهما البعض، أبو بكر لديه القوة الجسدية والقدرة على اصطياد الفرص فيما زميله يمتلك السرعة ومهارة التسديد من بعيد، والثنائي يمتاز بالكرات الهوائية وتلك ستكون الأصعب للدفاع الاتحادي.

طرفا الاتحاد عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني مطالبان بمنع التمريرات العرضية لأنها مصدر خطر كبير، كما على لاعبي الاتحاد جميعًا تجنب ارتكاب الأخطاء القريبة لخطورة تاليسكا في التسديد.

المواجهة بين دفاع الاتحاد وهجوم النصر ستلعب دورًا حاسمًا في النتيجة النهائية للمباراة، وكل منهما سيكون اختبارًا صعبًا للثاني وكذلك للمدربين سانتو وجارسيا خاصة في ظل عدما إقناعهما الجماهير بشكل كافٍ حتى الآن.

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