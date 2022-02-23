تاليسكا ليس سعيدًا مع النصر .. في طريقه للدوري التركي!

أكدت تقارير صحفية، على أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لا يشعر بالسعادة خلال الوقت الحالي رفقة ناديه، وفي طريقه للرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أندرسون تاليسكا يعد أفضل لاعبي الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال.

لماذا لا يشعر تاليسكا بالسعادة في نادي النصر؟

أكدت صحيفة "fotospor" التركية، على أن تاليسكا لا يشعر خلال الوقت الحالي بالسعادة مع نادي النصر، وقد يتعرض للغرامة والإيقاف خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن تاليسكا شارك في استفزاز جماهير نادي الهلال خلال مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي طريقه للتعرض للعقوبة بالغرامة والإيقاف.

اللاعب البرازيلي قام بالتوجه إلى الجماهير وقام بحركة "الخلط"، في حركة اعتبرها الكثير استفزازية لجماهير الهلال.

هل سيتم تطبيق هذه المادة من قبل لجنة الانضباط على تاليسكا الذي ذهب بشكل مباشر إلى الجهة المخصصة لجماهير #الهلال وقام بإثارة واستفزاز مدرج كامل فعلًا واشارةً بهذه الاحتفالية الغريبة ...؟!!

ننتظر ونشوف 🤷🏻‍♂️. pic.twitter.com/2sU2YfNfWq — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) February 22, 2022

ما هو موقف تاليسكا من الاستمرار مع نادي النصر؟

أشارت الصحيفة التركية إلى أن تاليسكا قد يرحل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلى صفوف نادي بشكتاش التركي.

تاليسكا مستعد للتنازل عن الـ11 مليون دولار، وهي قيمة راتبه السنوي الذي يحصل عليه من نادي النصر، وذلك للعودة مجددًا إلى ناديه السابق بشكتاش.

بعض التقارير الصحفية أكدت على أن هناك إمكانية لعقد صفقة تبادلية بين النصر وبشكتاش، بانتقال تاليسكا للفريق التركي، مقابل انضمام البرازيلي أليكس تيشيرا للفريق السعودي.

ما هي حقيقة كل ما تردد بشأن رحيل تاليسكا والصفقة التبادلية؟

اعتدنا بعد أي تعثر وخسارة لفريق نادي النصر، أن تخرج مثل تلك الأخبار، بشأن استياء تاليسكا ورغبته في الرحيل، وبعدها يتم نفي ما تردد بخصوص هذا الشأن.

ويبدو أن كل هذه الأخبار مجرد اجتهادات وليس معلومات دقيقة، لأن تاليسكا يعيش أفضل فتراته مع نادي النصر، والدليل المستوى المبهر الذي يقدمه، واعتلاءه صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي.

وننتظر الساعات المقبلة رد فعل تاليسكا أو نادي النصر بخصوص تلك الأنباء، والتي بنسبة كبيرة سيتم نفيها والتأكيد على عدم صحتها.

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