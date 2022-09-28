"تافهون ومرضى وأغبياء" .. شقيقة رونالدو تهاجم منتقدي كريستيانو!

الجماهير البرتغالية غاضبة من رونالدو

تعود كاتيا أفيرو، شقيقة مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، من جديد لمهاجمة الجماهير التي تنتقد أداء النجم البرتغالي.

حيث شارك صاروخ ماديرا يوم أمس في هزيمة منتخب بلاده أمام إسبانيا والفشل في التأهل للأدوار النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض قائد المنتخب البرتغالي إلى العديد من الانتقادات من الصحافة والإعلام وكذلك من خلال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر الذي أثار غضب كاتيا أفيرو، وبالتالي انطلقت في مهاجمة الجماهير، ووصفتهم بأنهم أغبياء ومرضى وتافهون.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" ما كتبته شقيقة الدون عبر تطبيق إنستجرام، حيث قالت: 'لديه عائلته ومن يحبونه إلى جانبه، سيكونون دائمًا إلى جانبه، مهما حدث".

وواصلت: "لكن الأوقات الحالية لا تفاجئني على الإطلاق. كان البرتغاليون يبصقون على الطبق الذي يأكلون منه، لطالما كان الأمر كذلك".

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وتابعت: "من الضروري تقديم يد المساعدة لأولئك الذين قدموا يدهم دائمًا للبرتغال، لكن البرتغاليين مرضى، تافهون، بلا روح، أغبياء، جاحدين للجميل إلى الأبد".

واختتمت: "لهذا السبب عندما يظهر شخص ما من بين الرماد ويغير العقليات، فإنه يزعج ... معك دائمًا يا ملكي. حافظ على هدوئك".

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي يعود إلى إنجلترا من أجل الانضمام لفريق مانشستر يونايتد قبل مواجهة الديربي التي ستقام ضد مانشستر سيتي يوم الأحد القادم ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.