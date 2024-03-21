ما تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا؟

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

دائمًا ما تتسم مباريات الهلال السعودي والعين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا، بمستوى مختلف من الإثارة والندية، الأرقام المتعلقة بالمواجهات المباشرة بين الفريقين ستخبرك الكثير.

وأوقعت الأقدار كلًا من الفريقين في مواجهة بعضهما البعض بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليعاد للأذهان سجل حافل بينهما على المستوى القاري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا؟

أول مباراة رسمية جمعت الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، كانت عام 1999، وفيها فاز العين الإماراتي بهدف نظيف سجله لاعبه غريب حارب.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا؟

تواجه كل من العين الإماراتي والهلال السعودي في 14 مناسبة سابقة، فاز الهلال في 6 مباريات، وفاز العين في 6 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

وسجل العين 12 هدفًا في مواجهاته مع الهلال، أما الفريق السعودي فسجل 16 هدفًا في مواجهاته مع العين.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا؟