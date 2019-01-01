تاديتش: بكيت كالأطفال بعد خروج أياكس من دوري الأبطال

دوسان تاديتش نجم فريق أياكس يكشف عن تفاصيل ليلة خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام هوتسبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف دوسان تاديتش نجم فريق أياكس أمستردام عن تفاصيل ليلة خروج فريقه الهولندي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه انخرط في البكاء بتلك الليلة حتى صباح اليوم التالي حيث بدأ في التعافي من صدمة الخسارة.

🗞️ تقارير صحفية :

💫زيدان مهتم باللاعب العربي حكيم زياش بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع أياكس، وسيكلف المغربي ريال مدريد في حال إتمام الصفقة حوالي 40 مليون يورو. pic.twitter.com/15zAIusUQA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال تاديتش: "لقد مرت فترة طويلة منذ أن حقق فريق أياكس الثنائية المحلية، لقد مررنا بموسم مذهل وكنا نستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "عندما أكون محبطًا أستسلم للبكاء وأجعل كل المشاعر السلبية تخرج من جسدي، عندما وصلت لمنزلي عقب الخروج من الأبطال استمعت لموسيقي صربية حزينة".

خاص - برشلونة: لن نرفع من عرضنا لضم دي ليخت

وأكمل: "جلست على الأريكة بعد ذلك ذهبت للسرير، لم أتوقف عن البكاء سوى لساعة واحدة بتلك الليلة، لكن عندما شاهدت أطفالي في صباح اليوم التالي ساعدني ذلك على تجاوز الأمر".

جدير بالذكر أن أياكس كان قد ودع دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من توتنهام بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب يوهان كرويف أرينا.