تاتو في مكان خاص .. مارتينيز يخلد كأس العالم بوشم جديد!

نجم الأرجنتين لا يتوقف عن الاحتفال!

خلد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم اللقب التاريخي بوشم جديد ليظل يتذكر الحدث التاريخي.

جاء هذا التاتو على قدمه اليسرى وفي مكان خاص للغاية، حيث اختار مارتينيز أن يدق الوشم الجديد في نفس المكان الذي صد به الكرة الأخيرة في المباراة.

وكان مارتينيز قد أنقذ الأرجنتيني من سيناريو مأسوي بعد التصدي لإنفراد من اللاعب كولو مواني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ورسم اللاعب الوشم بشكل كأس العالم وفوقه ثلاث نجوم بأعوام تحقيق الأرجنتين للبطولة، وكتب تحته: "لعل الشغف يقودك لتحقيق المجد".

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد حققت اللقب في نهاية المطاف على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.