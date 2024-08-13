تاتا مارتينو يثير قلق الجماهير بشأن إصابة ميسي!

مدرب إنتر ميامي لا يملك موعد محدد لعودة الأرجنتيني!

كشف تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي عن تطورات إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريقه في ظل خوض النادي لمنافسات كأس الدوريات، حيث يلعب ضد كولومبوس صباح الأربعاء.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "ميسي يتحسن بشكل مستمر، لكن لا يزال لا يوجد موعد نهائي يخص عودته وانضمامه للمجموعة من جديد، سيستمر في العمل بمفرده".

وأضاف: "غياب ميسي يؤثر علينا بعدة طرق، في بعض الأحيان نجد غيابه صعب للغاية بسبب غياب بعض اللاعبين الأساسيين الآخرين، لكن حتى في حالة غيابه وحده فهو مؤثر للغاية".

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وأكمل: "عندما يكون الجميع متاح يكون الفريق أكثر قوة وقدرة على التنافس، الأولوية لدينا لمساعدة ميسي على العودة في أسرع وقت".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يغيب منذ نهاية بطولة كوبا أمريكا، حيث كان قد تعرض للإصابة في النهائي الذي سجل لاوتارو مارتينيز هدفه الوحيد لتتوج الأرجنتين بثالث بطولة قارية أو عالمية كبرى على التوالي قبل أسابيع قليلة.