تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المغربي

الرجاء وبعض الأندية طلبت من الاتحاد المغربي تأجيل المباريات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المغربي لكرة القدم، عن تأجيل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، والتي كانت من المقرر إقامتها الأسبوع القادم.

وجاء قرار لجنة المسابقات، من أجل إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وحتى ينتهي الوداد نهضة بركان من لعب مبارياتهما المؤجلة.

وتقدم الرجاء الذي يصارع الوداد على الصدارة، مع بعض الأندية بطلب إلى الاتحاد المغربي، بتأجيل الجولة الختامية من المسابقة.

ويشارك نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية امام الزمالك، بينما يلعب وداد الأمة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ملعب الوكرة الذي سيحتضن نهائي كأس الأمير بين #السد_الدحيل 🙌

تحفة فنية على أراضٍ عربية 🏟️✨ pic.twitter.com/we2JjxYzbL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

ويتبقى مباراة مؤجلة بين الوداد أمام أولمبيك خريبكة، من الأسبوع الـ 27 ولكنها تأجلت، لمشاركة الوداد في البطولة الأفريقية.

ويتصدر الوداد جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرجاء صاحب المركز الثاني، الذي لعب 58 مباراة.