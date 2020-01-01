ما تأثير فيروس كورونا على كرة القدم ومختلف الأنشطة الرياضية في الصين؟

تحاول السلطات الصينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية السيطرة على فيروس كورونا، وهو ما ألقى بظلاله على العديد من الأنشطة في البلاد ومنها كرة القدم

أدى انتشار فيروس كورونا المميت في مدينة ووهان الصينية إلى وضع البلد والعالم بأكمله في حالة تأهب قصوى، وبدأت السلطات في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل السيطرة عليه بأقصى الطرق الممكنة، خاصًة بعد أن تفشى في بعض الدول المجاورة مثل اليابان، سنغافورة، تايلاند، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

كم تأكيد إصابة بعض الحالات بالمرض في عدة بلدان آخرى مثل نيبا، كندا، أستراليا، ألمانيا وفرنسا مما يعني أنه انتشر في كل قارات العالم تقريبًا ولكن بنسب متفاوتة، قامت بعض الحكومات بفرض بعض القيود ومنها منع السفر من وإلى الصين، وخاصًة مدينة ووهان الذي شهدت اندلاع ذلك الفيروس القاتل، ونصح المسئولون الصينيون الناس بعدم الذهاب إليها أو الخروج منها.

ما تأثير كورونا على كرة القدم في الصين؟ كيف يتم التعامل مع اللعبة في الوقت الراهن، هذا ما سنعرفه في التقرير

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ما تأثير فيروس كورونا على مباريات كرة القدم في الصين؟

تسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الصين في الآونة الأخيرة في التأثير على كرة القدم، حيث تم تأجيل عدد كبير من المباريات وإلغاء البعض الآخر، على سبيل المثال تم تأجيل مباراة السوبر الصيني بين شانجهاي شينوا وجوانزو إيفرجراند لأجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم 5 فبراير.

بالنسبة لمباريات دوري أبطال آسيا، وبالتزامن مع انطلاق دور المجموعات من البطولة، تم إقامة المباراة الفاصلة التي جمعت بين شانجهاي إيست آسيا وبوريرام يونايتد خلف الأبواب المغلقة يوم 28 يناير، وتم إبلاغ الأندية الصينية المشاركة في المسابقة بأنها ستلعب مباراتها الأولى خارج الأرض.

سيتم إعادة جدولة مباريات الأندية الصينية في شهري أبريل ومايو المقبلين، بينما ستُلعب مباريات أندية شرق الصين في دور الـ16 في 16 أو 17 يونيو، على أن تُقام مباريات العودة إحدى يومي 23 أو 24 من نفس الشهر، ومن جهة أخرى تم تأجيل الموسم الجديد من الدوري الصيني الذي كان مقررًا له يوم 22 من فبراير الحالي إلى أجل غير مسمى، بقرار من اتحاد الكرة بالتشاور مع السلطات الحكومية.

وبطبيعة الحال، كان لحالة الذعر من الفيروس تأثيرًا كبيرًا على الحياة الطبعيية للاعبين، مما زاد من الأنباء حول وجود نية لهجرة جماعية لأبرز الأجانب في الدوري الصيني، كما تم نقل التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 من الصين إلى سيدني، بعد أن كانت قد نُقلت من مدينة ووهان إلى نانجينج ولكن المخاوف المتعلقة بالأمان أدت إلى تغيير البلد.

تحدث كريس نيكو رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم وقال: سلامة جميع اللاعبين، المسئولين والمشجعين لها أهمية قصوى بالنسبة لنا وبالنسبة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، ونحن على ثقة بأننا سنستضيف بطولة ناجحة هنا في سيدني.

لم يتم اختيار أي لاعبين مقرهم في مدينة ووهان في منتخب الصين للسيدات، كما تم فحص كل المسافرين بسبب فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، ومع ذلك فقد تم الحجر الصحي للفريق الصيني في إحدى فنادق بريزبن وذلك حتى 5 فبراير الماضي، وذلك تماشيًا مع النصيحة بضرورة عزل المسافرين من مدينة ووهان.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كرة الصالات التي كان من المُقرر إقامتها في تركمانستان في الفترة ما بين 26 فبراير و8 مارس وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي المرض، حيث صرح المسئولون وقالوا: لقد تم اتخاذ هذه الخطوة بسبب المخاوف من الوضع الحالي لفيروس كورونا، لضمان سلامة ورفاهية جميع الفرق المشاركة.

وتابع: سيواصل الاتحاد الأسيوي رصد تأثير الفيروس، وسيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للبطولة في حال استقرار الوضع.

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ما تأثير فيروس كورونا على الرياضات الأخرى في الصين؟

أصدر مسئولو الحكومة الصينية شعارًا ثابتًا أثناء تعاملهم مع قضية فيروس كورونا، وهو تأجيل جميع الأحداث الرياضية في البلاد والتي كان من المقرر إقامتها قبل شهر أبريل المُقبل، حيث أعلنت الرابطة الصينية لكرة السلة عن تأجيل مباريات الدوري وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير.

من جهة أخرى، ألغت اللجنة الأولمبية الدولية تصفيات الملاكمة الأولمبية والتي كان من المقرر أن تُجرى في مدينة ووهان الذي انتشر منها المرض.

ما هو فيروس كورونا؟

فيروس كورونا هو اسم لمجموعة من الفيروسات ومنها سارس وهي اختصار لاسم المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة بالإضافة إلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتم التعرف على نوع جديد من فيروس كورونا في 31 ديسمبر من عام 2019 وقد تم تسميته مؤقتًا باسم nCOV-2019.

بحلول 29 يناير من العام الحالي، كشفت بعض التقارير أن هناك أكثر من 7000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، راح ضحيته حوالي 170.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟

تسبب الإصابة بفيروس كورونا في ظهور بعض الأعراض ومنها الالتهاب الرئوي، الحمى، السعال وصعوبة في التنفس وفي الحالات المتأخرة قد يؤدي الفيروس الجديد إلى دخول المريض إلى المستشفى وقد يؤدي إلى وفاته.

نصحت السلطات الصينية بعدم السفر إلى مدينة ووهان وتم توسيع قيود السفر لتصل إلى 10 مدن، وبهذا الصدد أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح من شأنها أن تحد من الإصابة بالفيروس ومن انتشاره وهي:

قم بتنظيف اليدين باستمرار، عن طريق فرك اليدين أو باستخدام الماء والصابون

عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بالمناديل الورقية، ثم قم برميها فورًا وأغسل يديك

تجنب الاتصال الوثيق بأي شخص يعاني من الحمى والسعال

إذا كنت تعاني من الحمى، السعال وصعوبة التنفس، فعليك طلب الرعاية الطبية مبكرًا ومشاركة جواز سفرك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

عند زيارة الأسواق الحية في المناطق التي تعاني حاليًا من الإصابة بفيروس كورونا، تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات أو مع الأسطح الملامسة للحيوانات

يجب تجنب استهلاك المنتجات الحيوانية الخام أو غير المطهية جيدًا، يجب التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب بعناية شديدة وذلك لتجنب تلوث الأطعمة الغير مطهية

أين تقع مدينة وهان؟

تعتبر ووهان هي عاصمة هوبي تلك المقاطعة التي تقع في وسط الصين، وتضم 11 مليون نسمة، مما يجعلها سابع أكبر المدن الصينية، وتقع على نهر يانجستي وتضم فريق ووهان زول والذي ينافس في الدوري الصيني.