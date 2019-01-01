بي بي سي تكشف عن تهم فساد جديدة لأحمد أحمد

رئيس الكاف متهم بالفساد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتهامات جديدة بالفساد حسب تقرير نشرته إذاعة بي بي سي البريطانية.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن تقرير بالمستندات تُوضح خلاله حصول أحمد أحمد على 3 أضعاف نفقاته اليومية خلال الفترة من 23 يونيو حتى الأول من يوليو خلال عام 2018، إذ تقاضى 450 دولارًا 3 مرات عن اليوم الواحد.

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وأوضحت أن رئيس الكاف توجه للعاصمة الروسية موسكو لحضور كأس العالم وكونجرس الفيفا الذي امتد لمدة 41 يومًا، إلا أن المستندات التي حصلت عليها من الاتحاد الأفريقي أثبتت سفر أحمد أحمد إلى مصر لمدة 4 أيام، منذ 23 حتى 27 يونيو، قبل أن يتوجه يوم الـ27 من يونيو إلى مدغشقر ويبقى هناك حتى الأول من يوليو، من ثم عاد إلى روسيا.

وهو ما يُفيد أن الرئيس حصل على 450 دولار يوميًا 3 مرات لمدة 9 أيام، إذ أوضحت وثيقة أخرى أنه وبتاريخ 28 سبتمبر 2018 حصل على مبلغ 18.450 دولار من الكاف عن مدة 41 يومًا قضاها في روسيا، رغم أنه لم يكن متواجدًا في مصر أو روسيا خلال الفترة من 27 يونيو حتى الأول من يوليو، بل كان في مدغشقر.

وأتمت الهيئة البريطانية تقريرها بالتأكيد على أنها راسلت الكاف ورئيسه للرد على تلك الاتهامات وإيضاح كل تلك الأمور، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

يُذكر أن أحمد أحمد يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 40 ألف دولار من الكاف بمعدل 480 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كإضافات بقيمة راتب شهرين لكل عام.