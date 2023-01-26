بييلسا أم الغدر بأنشيلوتي؟ إيفرتون يتحرك لتعيين بديل لامبارد

كيف يمكن أن يغدر التوفيز بمدرب ريال مدريد؟

أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بأن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد السابق هبط إلى إنجلترا لعقد مفاوضات مع نادي إيفرتون من أجل خلافة فرانك لامبارد في تدريب الفريق، وتم تصويره في أحد المطارات مما يؤكد هذه المعلومات.

وكان إيفرتون قد أعلن إقالة فرانك لامبارد على خلفية تراجع نتائج الفريق، مع تولي كل من بول تايت ولايتون باينز المسئولية الفنية للتوفيز بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب بديل.

نجل أنشيلوتي في الصورة

"دايلي ميل" أفادت بتفاصيل أخرى هامة عن خيارات إيفرتون، وهي أنه قد يتوجه حال عدم التوصل لاتفاق مع بييلسا إلى خيار مفاجئ.

هذا الخيار يتمثل في دافيدي أنشيلوتي نجل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي والذي يوجد معه في الجهاز الفني لريال مدريد.

المدرب البالغ من العمر 33 عامًا سبق له العمل مع والده على رأس الإدارة الفنية للتوفيز، ومن المتوقع ألا يجد صعوبة في بدء تجربته التدريبية الانفرادية من هذا الموقع، ولكن عليه في ذلك الوقت أن يأخذ قرارًا بترك ريال مدريد.