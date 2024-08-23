"لا أستطيع اللعب مع القادسية بسبب القواعد الغبية" .. أوباميانج يثير الجدل قبل مباراته الأولى في السعودية

واحدة من أكبر صفقات دوري روشن..

أثار النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي القادسية السعودي، "الجدل" قبل أولى مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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القادسية يستضيف في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن.

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وفي هذا السياق.. أعلن أوباميانج عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، عدم قدرته على اللعب مع القادسية، في مباراة الليلة أمام الفتح.

Shahid

وعن ذلك يقول النجم الجابوني البالغ من العمر 35 سنة: "لا أستطيع اللعب اليوم بسبب القواعد الغبية"؛ دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من ذلك.. شدد بيير إيمريك أوباميانج على أنه يواصل العمل؛ حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، خلال الفترة القادمة.

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وانضم أوباميانج إلى القادسية في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا؛ وبعقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو من عام 2026.

جدير بالذكر أن أوباميانج لم يتحصل على أي كارت أصفر أو أحمر، في آخر مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا، قبل الانتقال إلى القادسية.