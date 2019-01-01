بيونتيك: أريد التسجيل في كل مباراة

مهاجم ميلان الجديد سجل في مبارياته الثلاثة مع ميلان كأساسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان رغبته في التسجيل في كل مباراة له مع الفريق، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز على كالياري بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل بيونتيك الهدف الثالث للروسونيري، وهي المباراة الثالثة له كأساسي مع الفريق وقد نجح في ترك بصمته على سجل النتيجة فيها جميعًا، إذ أحرز هدفين ضد نابولي في كأس إيطاليا وهدف التقدم أمام روما في المباراة المنتهية بالتعادل 1-1.

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وقال اللاعب البولندي بعد المباراة "الكرة البولندية ليست صعبة مثل الإيطالية بالطبع، لكن جنوى وميلان يلعبان في بطولة واحدة. لقد سجلت الأهداف طوال الوقت هناك، وما علي سوى أن أحافظ على تركيزي وعقليتي. أنا في حال ممتازة هنا وأريد التسجيل في كل مباراة. سنرى ما سيحدث".

وشبه المدرب جينارو جاتوزو المهاجم القادم من جنوى مقابل 35 مليون يورو بالشرطي الآلي "روبوكوب"، لكن صاحب الـ23 عامًا رد على هذا التشبيه قائلًا "أفضل الرجل المسلح"، في إشارة لاحتفاله الشهير بالأهداف وهو على هيئة رجل يُطلق النار.