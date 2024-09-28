"أي أصلع أثق فيه" .. الشنيف يتغنى ببداية بيولي القوية مع النصر

انتصار ثالث على التوالي مع المدرب الإيطالي

تغنى الإعلامي الشهير خالد الشنيف بمدرب النصر الجديد ستيفانو بيولي عقب انتصار الفريق على الوحدة لحساب دوري روشن مساء الجمعة، ليواصل النتائج الإيجابية منذ وصول الإيطالي.

وانتصر النصر بثنائية نظيفة على ضيفه في الأول بارك، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي مع مدرب ميلان السابق منذ وصوله بوقت سابق هذا الشهر لخلافة لويس كاسترو بتدريب العالمي.

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وعقب لقاء الوحدة، علق الشنيف في "دورينا غير" قائلاً: "أنا أي مدرب أصلع أثق فيه، تتذكر جوارديولا؟".

ولكن ضيف الحلقة حمد المنتشري كان له رأي آخر ورد قائلاً: "ليس كلهم، مدرب مانشستر أصلع وذبحنا"، في إشارة للهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، وسط ضحكات علي الحبسي وخالد العطوي، ضيوف الحلقة كذلك، والشنيف.

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يذكر أن بيولي كان قريباً من تدريب الاتحاد قبل أن يتراجع النادي ويعين لوران بلان، ليحول الإيطالي وجهته نحو النصر عقب رحيله من تدريب ميلان الصيف الفائت.