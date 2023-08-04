بين 140 و200 مليونًا .. تضارب بخصوص اقتراب الهلال من خطف أوسيمين

تامر أبو سيدو
20230604 Victor Osimhen(C)Getty Images
الهلالدوري روشن السعوديانتقالاتنابوليفيكتور أوسيمهن

الهلال مازال يبحث عن مهاجم

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مازال ملف المهاجم مفتوحًا في الهلال رغم بقاء أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وقد أضيف للغموض المحيط بهذا الملف شيء من التضارب في الأنباء حول اقتراب النادي من الفوز بتوقيع هدفه الجديد فيكتور أوسيمين.

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الفريق السعودي يخوض حاليًا غمار بطولة كأس الملك سلمان العربية، ويعتمد المدرب جورج جيسوس على عبد الله الحمدان وعبد الله الرديف في مركز المهاجم المتقدم ولكن كليهما لم يُقدم الأداء المطلوب خلال مباريات دور المجموعات وتعرض الأول خاصة لانتقادات كبيرة من الجمهور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال استهدف العديد من الأسماء لخلافة أوديون إيجالو، أبرزها كيليان مبابي وهاري كين وروميلو لوكاكو وألكسندر ميتروفيتش، وآخرها مهاجم نابولي الذي ساهم بقوة في تتويج الفريق بلق الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

الأخبار القادمة من إيطاليا تؤكد رفض نابولي عرض الـ140 مليون يورو الذي تقدم به الهلال لضم أوسيمين، وتحديده مبلغ 200 مليون على الأقل للنقاش حول الصفقة، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه لا يمتلك الكثير من الحماس تجاه اللعب في الدوري السعودي حاليًا.

النسخة الإيطالية من موقع جول أوضحت أن المفاوضات بين أوسيمين ونابولي لتجديد العقد مازالت مستمرة لكنها لم تشهد أي تطور ملحوظ بعد.

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من جانب آخر، أكدت المصادر السعودية وتحديدًا الصحفي عبد الرحمن أباعود أن أوسيمين مرحب تمامًا بالعرض السعودي والذي يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 40 مليون يورو، مشيرًا خلال تويتر إلى أنه يضغط على إدارة نابولي للموافقة عليه، خاصة أن عرض النادي الإيطالي لتجديد عقده يمنحه راتبًا سنويًا لا يتجاوز الـ6 ملايين يورو.

وأشار أباعود إلى أن الهلال يضع الصربي متروفيتش مهاجم فولهام كخيار بديل حال لم يُوفق في ضم أوسيمين، علمًا أن الأخبار الواردة من إنجلترا أكدت موافقة المهاجم وناديه الإنجليزي على العرض السعودي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 55283كريم بنزيما
  • 5070خاليدو كوليبالي
  • 7040روبرتو فيرمينو
  • 4257نجولو كانتي
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