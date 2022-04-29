بين مستثمر طموح وأغنى رجل في بريطانيا.. اشتعال حرب السيطرة على تشيلسي

بينما تشتعل المنافسة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل أسابيع من نهاية الموسم الكروي، تشتعل منافسة أخرى على هامش تلك المنافسات.

تلك هي المنافسة على ملكية نادي تشيلسي، الذي أعلن مالكه السابق رومان أبراموفيتش طرحه للبيع، ومن الواضح أن المنافسة باتت شرسة على ملكيته.

الأمور معقودة بموافقة كل من الحكومة البريطانية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الأندية الإنجليزية والقائمين على الدوري الإنجليزي الممتاز.

تود بوهلي

رجل الأعمال الأمريكي قرر أن يدخل بقوة عن طريق "كونسورتيوم" يقوده لشراء تشيلسي، المستثمرون برفقة "بوهلي" هم من أقوى الأسماء المطروحة لتولي النادي خلفًا لرومان أبراموفيتش وتبدو أسهم هذا الكونسورتيوم مرتفعة جدًا لتملك النادي اللندني.

بوهلي ليس غريبًا عن عالم الرياضة، فهو مالك فريق "لوس أنجلوس دودجرز" للبايسبول، كذلك فقد قال في مقابلة صحفية سابقة إنه مهتم بالمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو يطمح لملكية تشيلسي منذ وقت ليس بالقصير، ففي عام 2019، قدم بوهلي عرضًا بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لشراء تشيلسي ولكنه قوبل بالرفض من أبراموفيتش.

كما أن له استثمارات في "فورت نايت" لعبة الفيديو الشهيرة للغاية.

جيم راتكليف

لكن اسمًا آخر يفرض نفسه بقوة في المنافسة على ملكية تشيلسي، وهو السير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا.

راتكليف هو مالك نادي نيس الفرنسي وكذلك فريق "إنيوس" للدراجات الهوائية.

راتكليف أعلن بشكل رسمي استعداده لتقديم 4.25 مليار جنيه إسترليني من أجل شراء تشيلسي مع حقيبة استثمارية تصل إلى 1.75 مليار جنيه إسترليني على مدار 10 أعوام، إضافة إلى ضخ 2.5 مليار جنيه إسترليني لـ"صندوق خيري" من المحتمل أن يتم تخصيصه للإسهام في تخفيف تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وأعلن راتكليف بشكل قاطع أن الاستثمار "لا يهدف فقط لجني الأموال" وإنما لأن لندن ينبغي "أن يكون لها نادٍ يعكس صورتها الجميلة" على حد تعبيره.

الثنائي يملك حظوظًا كبيرة نتيجة الخلفية الرياضية الكبيرة، وإن كان راتكليف يملك حظوظًا مختلفة كونه رأس نادي كرة قدم في أوروبا هو نيس، وأيضًا لجنسيته البريطانية التي قد تلعب دورًا في إبرام الصفقة باسمه.

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